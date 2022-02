Robert Irwin, hijo del ícono televisivo, comparte intenso encuentro con un cocodrilo

El joven de 18 años es famoso por el legado de su padre Steve, que era conocido como "el cazador de cocodrilos". El incidente con el animal quedó documentado en Instagram y

A la hora de recordar figuras televisivas de importancia mundial, probablemente uno de los nombres que salga al ruedo sea el de Steve Irwin, el australiano conocido como "el cazador de cocodrilos" que murió en 2006 atacado por una raya.

Pese a la muerte del conservacionista conocido por su ropa color caqui, su legado sigue vivo a través de sus hijos, que han continuado ligados a los animales.

La siguiente historia le ocurrió a Robert, el menor de sus hijos.

El fin de semana, el joven de 18 años publicó en Instagram su experiencia de riesgo con un Casper, un cocodrilo de agua salada del zoológico de Australia que mide poco menos de cuatro metros.

El video corresponde a un fragmento del programa televisivo "Crikey! its the Irwins" y el heredero del ícono televisivo lo definió como "la alimentación más intensa de un cocodrilo que he hecho".

Según se aprecia en el registro, él se acercó con carne al animal y al tirársela al suelo, el animal practicamente no la vio y siguió persiguiéndolo a él.