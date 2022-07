"¿Pero qué hace?": Rosalía impactó en pleno concierto al cortarse por error el pelo

En su show en Granada (España), la cantante tomó unas tijeras y se sentó en una silla de peluquería donde cortó "supuestamente" las extensiones que llevaba.

La cantante Rosalía actualmente se encuentra realizando su 'Motomami World Tour' por toda España.

En uno de sus más recientes conciertos, en la ciudad de Granada, la artista vivió un momento muy particular que dejó impactados a sus fanáticos. En un momento del show, no se dio cuenta que se estaba cortando su pelo natural.

Con una pose irreverente, sentada en una silla de peluquería en medio del escenario, la catalana comenzó a cortarse transversalmente sus dos larguísimas trenzas ante la mirada atónita del público. Sin embargo se cortó más de lo debido.

Los numerosos "¿Pero qué hace?" se escuchaban en el ambiente ensordecedor mientras la cantante trataba de enfrentar el momento con mucha normalidad.

"Me acabo de cortar mi pelo de verdad. Tengo un lado más corto que el otro, me lo he cortado de verdad", dijo entre risas y agregó: "Bueno, mira... me he hecho las puntas. Un día menos de peluquería".

Después de este susto, Rosalía controló con soltura el escenario, que compartió con ocho bailarines.

La gira de la artista continuará en los próximos días en Madrid, Barcelona y Valencia, además de varios países en este lado del mundo, hasta su show final en París en diciembre próximo.

. @rosalia cortándose SU PELO sin darse cuenta en directo. LA AMO🤍 pic.twitter.com/Ic4Huloay0 — JUAN-illo 🏍💃 (@juanillovt) July 12, 2022