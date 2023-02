"Se les está quemando el fuego poh": La desatinada burla de Alex Gárgolas por los incendios en Chile

El productor puertorriqueño arremetió nuevamente contra los artistas nacionales y de paso, ironizó con los incendios que afectan a la zona centro sur del país, los cuales, ha dejado al menos 26 víctimas fatales.

El productor puertorriqueño Alex Gárgolas, considerado el máximo enemigo del género urbano chileno producto de sus declaraciones contra los artistas nacionales, sacó ronchas en redes sociales luego de realizar un desatinado comentario en sus redes sociales.

A través de un live, el músico nuevamente disparó contra los músicos nacionales y se refirió irónicamente a las víctimas de los incendios forestales en la zona centro sur del país, los cuales han provocado la muerte de al menos 26 personas.

“Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh”, disparó Alex Gárgolas, mientras recibía comentarios de usuarios nacionales.

“Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh”, agregó, provocando indignación entre los internautas chilenos.

"Vamos a reportarle la cuenta en patota", "No hay que hacer caso lo que diga este ser", "Reportémoslo", fueron las respuestas de algunos usuarios, entre ellos, el nacional Pablo Chill-E, quien a través de sus historias señaló "Espero no se te queme la casa".

REVISA EL MOMENTO A CONTINUACIÓN: