Sigrid Alegría se refirió a su demisexualidad: "Tengo que tener esa fantasía si no, no me prendo"

La actriz contó cómo conoció el término y que aún no le ha pasado en "el mundo homosexual".

En julio pasado La actriz Sigrid Alegría realizó una revelación acerca de su vida íntima, en medio de una conversación con el periodista Felipe Cárdenas que se viralizó a través de TikTok.

Todo comenzó cuando se le preguntó a la protagonista de "Sexo con amor" qué opina de los 'touch and go'.

La actriz de 48 años respondió en esa oportunidad que "descubrí que soy demisexual".

Sobre este tema profundizó el viernes en el programa "Podemos Hablar", donde afirmó que no se sentía representada con nada en el "mundo sexual".

"Ahora el cabrerio le pone nombre a este mundo sexual que era tan tabú y que ahora no lo es, afortunadamente. Yo igual no me sentía representada en ninguno, hasta que descubrí el 'demisexual'", declaró Alegría.

En este sentido, explicó que ser demisexual "significa tener relaciones sexuales si es que tu corazoncito está comprometido, si hay emociones de por medio, si te pasan maripositas, cositas lindas".

"Yo necesito que me pasen esas cosas, si no… no, y lo he intentado (...) no me gusta, no me pasa na'. Me tiene que gustar, le tengo que querer, tengo que tener esa fantasía de un más allá, si no, no me prendo", comentó.

Consultada si esto le pasaba solo en el campo heterosexual, Sigrid señaló que "hasta el momento no me ha pasado en el mundo homosexual, pero no me niego".

Finalmente, se le preguntó si alguna vez había tenido una "tentación" con alguien, pero Sigrid explicó que "no, no me alcanza".