"Me parece lindo": La sorpresiva respuesta de Gala Caldirola a quienes le piden regresar con Isla

Esta semana se conoció que el seleccionado nacional terminó su relación con la bailarina brasileña, Thati Lira.

La periodista Cecilia Gutiérrez en un live en Instagram y Youtube que realizó la noche del lunes, dio a conocer que Mauricio Isla y Thati Lira habían finalizado su relación amorosa.

De acuerdo a Gutiérrez, "fue él quien decidió terminar la relación, por eso borraron todas las fotos. Y parece que no hay vuelta atrás".

La pareja comenzó el romance a fines de diciembre pasado y expusieron la relación cuando el futbolista publicó en su cuenta de Instagram una 'storie' donde aparecían abrazados.

Con la noticia del quiebre, muchos empezaron a especular con una posible reconciliación entre el 'Huaso' y Gala Caldirola, su ex pareja y con quien tiene una hija, Luz Elif.

Sobre lo anterior se refirió la modelo en entrevista con Las Últimas Noticias. "No me molesta, me parece algo lindo que en el fondo la gente quiera ver a una familia unida. No lo encuentro en absoluto algo negativo", dijo la exchica reality.

"Yo creo que uno siempre quiere ver a las familias unidas. Y no es solo conmigo, pasa en general con todas las ex parejas", concluyó.