Tomás González revela que le gustaría convertirse en padre

La noche de este martes se llevó a cabo un nuevo capítulo de "Juego Textual", estelar conducido por Sergio Lagos.

En este episodio, Tomás González fue entrevistado a fondo por ocho mujeres de armas tomar: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta.

El deportista repasó su amplia carrera profesional y contó detalles de su vida privada.

Fue en ese último contexto, en que Begoña Basauri le preguntó si estaba en pareja, a lo que el gimnasta afirmó que sí.

"Voy para los seis años. Estoy muy feliz, yo busco la estabilidad siempre, el equilibrio. Me siento feliz en pareja", afirmó.

Tomás indicó que su pareja no pertenece al mundo de los deportes, por lo que ha sido un largo trabajo compatibilizar sus tiempos.

“Requiere mucha empatía de tu pareja, que entienda que estás con un nivel de estrés demasiado alto en momentos críticos, y que entienda esta dinámica de entrenar todo el día, todos los días, viajes, idas, vueltas y todo eso”, señaló.

El deportista contó que mantiene la privacidad de su relación porque "no me gusta andar exponiendo mi vida privada porque me ha costado mucho destacar en lo deportivo, así que respeto mucho a una persona que no quiere exponerse".

Durante la conversación, Tita Ureta le preguntó si le gustaría formar una familia, a lo que respondió "yo creo que sí, no sé cuando, pero me gustaría".

Tras ser consultado sobre si le gustaría tener hijos, Tomás manifestó que " sí, me gustaría tener hijos . No sé cuándo, pero yo creo que sería bonito. Me da un poco de susto traer a alguien al mundo".

"Es por la responsabilidad, por cómo está el mundo, como que uno igual se lo cuestiona", explicó.

Finalmente, el gimnasta indicó que no le gustaría que su futuro igual siguiera sus pasos.

“Me gustaría que practicara un deporte, pero alto rendimiento ojalá no, que lo disfrute más”, señaló.