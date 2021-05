"Venom: Let there be carnage" entrega su primer avance y presenta a su villano

Desde Sony anunciaron que la nueva cinta del antihéroe de Marvel estará disponible en cines desde el 24 de septiembre.

Tom Hardy vuelve a la pantalla grande de la mano de Eddie Brock, quien tiene en su cuerpo a Venom, el simbionte alienígena con el cual debe aprender a convivir.

Ahora en la secuela "Venom: Let there be carnage", Sony entregó un tráiler lleno de acción, y por qué no decirlo también ruidoso, considerando el desastre que causa el extraterrestre como huésped.

En el avance también se habla del enfentamiento que deberá tener frente al asesino en serie Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson.

Sony también confirmó que la cinta tendrá como fecha de estreno el 24 de septiembre en Estados Unidos, solo en cines, a la espera que no sufra modificaciones por la pandemia.

Este film debía estrenarse en octubre de 2020, pero la misma pandemia hizo que se postergara su publicación, para que así se pudiera proyectar en la pantalla grande, considerando los más de 856 millones de dólares que recaudó en su primera entrega.