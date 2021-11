Quién es Veronika Rajek, la modelo que afirma que Instagram la discrimina por ser "demasiado bonita"

La maniquí eslovena relató lo "complicado" que es para ella ser linda, acusando que creen que es un bot en redes sociales.

La modelo eslovaca Veronika Rajek acusó que le han borrado la cuenta de Instagram en reiteradas ocasiones producto de que sus seguidores y otros usuarios piensan que no es real.

A sus 25 años, cuenta con 1,1 millones de seguidores en Instagram , donde comparte fotografías de ella posando en distintos pasajes, ya sea en vacaciones o en su día a día.

Sin embargo, acusó que desde la plataforma han borrado su cuenta en distintas ocasiones porque los usuarios creen que es "demasiado bonita" para ser real.

"Creen que soy un robot de inteligencia artificial o un catfish (usuarios que se hacen pasar por otros)", acusó, según recogió New York Post.

"La gente ni siquiera cree que exista" , manifestó, señalando que posee pocos amigos porque siente que la gente se siente intimidada en su presencia. "No creo que sea perfecta… pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor, porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa", argumentó.

De paso, relató que ha recibido constantes cuestionamientos y malos tratos, los cuales apuntan a que abusa del retoque de fotografías para publicar las imágenes.

"Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio… Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza", lamentó a la hora de referirse a de dónde provienen los comentarios más duros.

"Dios me dio estos dones y quiero que la gente me crea ", añadió al respecto de las dudas sobre supuestos retoques estéticos, cirugías y ediciones de fotografías que comparte en redes sociales.

Además, aprovechó la instancia para señalar que la belleza no es un atributo físico, sino que un sentimiento. "Si te sientes hermosa como eres, entonces eres hermosa (…) si te cuidas, también puedes ser hermosa", complementó al respecto.