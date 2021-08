Video muestra la fuerte caída que sufrió Rocío Marengo durante el ensayo para un programa de baile

"Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharré con el golpe, tipo acordeón", declaró la argentina tras sufrir el accidente.

Rocío Marengo ha demostrado estar muy comprometida con La Academia de ShowMatch , programa de baile donde participa todas las semanas.

Tanto así que incluso aprovecha los fines de semana para ensayar y justamente fue en estas prácticas que la argentina sufrió una terrible caída, la que incluso podría impedirle seguir participando del programa conducido por Marcelo Tinelli.

Fue el animador argentino Ángel de Brito quien mostró en sus redes sociales el clip donde Marengo en un truco de altura, cayó al piso desde el aire en un baile con tres bailarines.

"Se lesionó Rocío Marengo en un truco. No puede bailar mañana (por hoy lunes) en el duelo de La Academia en ShowMatch. ¿Reemplazo o teléfono?”, se preguntó el conductor de Los Ángeles de la mañana.

En conversación con Teleshow, Rocío contó cómo se siente tras el accidente. "Me di un golpe terrible. Sentí que me achicharré con el golpe, tipo acordeón. La espalda me quedó como un bloque, toda contracturada", explicó. Y agregó: "Me vio un médico, estoy con antiinflamatorios y calor", recoge TN.