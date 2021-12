El comentado comercial noruego donde el Viejito Pascuero se enamora de un hombre

Los responsables del anuncio son el Servicio Postal de Noruega, una institución pública que ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTIQ+.

En la época de Navidad​, son muchos los comerciales (o anuncios) que aparecen en televisión y también en las redes sociales.

Si bien algunos son netamente sobre compras, hay otros que apelan a la emoción y sacan una que otra lágrima, ya que nos hacen reflexionar y recordar esos momentos inolvidables y a las personas que han marcado nuestra vida.

Pero este año los creativos publicitarios fueron más allá.

Posten, el servicio de correos noruego, quiso conmemorar estas fiestas con un peculiar anuncio para conmemorar los 50 años desde que se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo en el país.

Con el título "Cuando Harry conoció a Santa", en homenaje a la famosa película "Cuando Harry conoció a Sally" (When Harry Met Sally...), los creativos nos presentaron por primera vez a un Viejito Pascuero homosexual .

Las imágenes cuentan la historia de cómo vive "Papá Noel" su relación con Harry, un noruego maduro solitario aunque perteneciente a una gran familia. Cada año, ambos se conocen un poco más, pero se encuentran con un problema, y es que el Viejito Pascuero solo lo puede visitar una vez al año.

Al final, Harry envía una carta al Polo Norte que dice: "Querido Santa, todo lo que quiero por Navidad eres tú" (All I want for Christmas is you, en referencia a la famosa canción de Mariah Carey) y, la siguiente Navidad, su deseo se cumple gracias a que Papá Noel decide pedir ayuda a los trabajadores de Posten para poder pasar más tiempo con Harry. Esa Navidad, comparten su primer beso.