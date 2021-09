De vuelta al origen: Cuál es el tema de la Met Gala 2021

El evento regresa este lunes tras haber sido suspendida su versión 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

La alfombra roja de la Met Gala es el lugar idóneo para que las celebridades se animen a saltarse cualquier límite. Mientras se respete mínimamente el "dress code" concreto que marca cada año, no hay regla de estilo que valga.

En este sentido, muchos se están preguntando cuál es el tema principal de la Met Gala 2021, que se llevará a cabo este lunes 13 de septiembre.

Para este y el próximo año, el tema de la Met Gala se denominó "In America" , un tributo a la moda norteamericana desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

"Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez", relató Max Hollein, director del museo Met.

En tanto, Andrew Bolton, comisario artístico del Costume Institute precisó que se eligió este tema porque "durante el año pasado, debido a la pandemia, las conexiones con nuestros hogares se han vuelto más emocionales, al igual que con nuestra ropa. Para la moda estadounidense esto ha significado un mayor énfasis en el sentimiento sobre la practicidad".

¿Cuándo y dónde es la Met Gala 2021?

La gala de 2021 trasladó su fecha para este lunes 13 de septiembre , coincidiendo con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York y con el 75º aniversario de la inauguración del Costume Institute.

Aunque la Met Gala mantiene su celebración un lunes (primer lunes de cada mayo), por primera vez en su historia la exposición se inaugurará en dos tiempos: la primera parte, "In America: A lexicon of Fashion" abrirá sus puertas el 18 de septiembre en el Anna Wintour Costume Center, el área del museo que alberga tradicionalmente la exposición.

Mientras que la segunda parte, "In America: An Anthology of Fashion", llegará el 5 de mayo de 2022 al Hala Americana del edificio. Ambas muestras permanecerán vigentes hasta el 5 de septiembre de 2022.

El evento finalmente estará presidido por Timothée Chalamet, Amanda Gorman, Billie Eilish y Naomi Osaka. En tanto, Tom Ford y Anna Wintour ejercerán como presidentes honorarios de la gala.