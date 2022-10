Moais "totalmente calcinados": denuncian "daño irreparable" en Isla de Pascua por incendio forestal

Más de 100 hectáreas fueron afectadas en el sector de Rano Raraku, incluyendo el área del humedal y de los moais.

Como “irreparable y con consecuencias más allá de lo que ven sus ojos” calificó Ariki Tepano, director a cargo de la administración y mantención del parque, el daño que sufrieron los moais de Rano Raraku, en la Isla de Pascua , producto del fuego por incendio forestal .

Juliette Hotus Paoa, delegada presidencial provincial de la Isla de Pascua, repudió las quemas y manifestó su preocupación por la destrucción del “patrimonio material”, con moais totalmente calcinados.

“Estamos pidiendo las herramientas necesarias, pero si no tenemos la colaboración de la comunidad no vamos a avanzar, por ello llamo a denunciar y a no seguir con estas prácticas”, afirmó la autoridad, según publicó la Municipalidad de Rapa Nui.

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión de emergencia, convocada por la Delegación Presidencial Provincial, donde se buscó avanzar en la toma de decisiones para prevenir este tipo de situaciones. Además de la comunidad, también participaron la CONAF, Infantería de Marina, la Onemi y Bomberos, quienes analizaron la gravedad del problema que afecta a la isla.

Agencia Uno - Incendio a edificio de Concepción Lee También > Condenan a libertad vigilada a hombre que quemó edificio en Concepción durante el estallido social

Durante esta jornada el sitio debió cerrar para los visitantes, para permitir las investigaciones por parte del equipo del Departamento de Conservación, quienes realizarán un catastro de los daños provocados por el fuego, tanto al humedal como a los casi 30 moais que se encuentran al interior.

El miércoles la Municipalidad de Rapa Nui informó que más de 100 hectáreas fueron afectadas en el sector de Rano Raraku, incluyendo el área del humedal y de los moais.