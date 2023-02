"Yo también...": Juanita Parra reaccionó a los piropos de Diego Urrutia

En más de una ocasión, el sorprendente comediante hizo mención a la baterista de Los Jaivas y el cariño que le tenía.

A sus 28 años, el comediante y periodista Diego Urrutia coronó una noche de ensueño en el Festival de Viña con una rutina que trató temas como la vida en el sur (Temuco), la soltería y cómo no, el sorpresivo ofrecimiento de presentarse en la Quinta Vergara sólo una semana antes del show.

Urrutia salió airoso en su debut en Viña 2023 y uno de los chistes recurrentes que hizo fueron las menciones a Juanita Parra, baterista de Los Jaivas que forma parte del jurado y a quien el humorista "piropeó" en más de una ocasión.

"Juanita me puedes buscar también (en redes), soy @diegourrutiabarra", dijo la primera vez y luego incluso terminó una canción gritándole "Te amo, Juanita".

Agencia Uno - Diego Urrutia

¿Qué dijo Juanita Parra de los piropos de Diego Urrutia?

La jurado de Viña 2023 y también baterista de la histórica banda Los Jaivas -que se presentan este martes en el Festival- fue consultada en el backstage cómo se había tomado las alusiones que hizo Urrutia sobre ella y dijo que la pilló "completamente" desprevenida.

"No me lo esperaba, pasó una vez, pasó dos veces... finalmente me mandó amor. Yo también te amo, Diego", cerró.