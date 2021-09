Constituyente Viera: "La regla de 2/3 es independiente de que nos guste o no, es parte del acuerdo"

Christian Viera, constituyente independiente del Frente Amplio, apuntó al debate sobre los dos tercios que se tomó la discusión durante esta última jornada en la Convención.

“Esta es una polémica que se viene arrastrando desde el día mismo de la instalación. Bien sabemos que al interior de la Convención convivimos con algunas fuerzas que efectivamente quisieran cambiar este guarismo, muy polémico, yo creo que principalmente porque suena a la Constitución actualmente vigente que establece un quórum que ha impedido cualquier proceso de transformación”, expresó el constituyente independiente del Frente Amplio.

“Por lo tanto es una polémica que tarde o temprano íbamos a tener y que es lo que provocó el incidente de hoy (jueves) en la mañana ”, agregó.

Acerca de su postura, manifestó que “la regla es una regla que es independiente de mi voluntad, si me gusta o no me gusta. Y esa regla está dentro del capítulo que posibilitó todo este proceso, o sea, todo el proceso que estamos viviendo hoy es fruto de aquel acuerdo de noviembre del 2019 que se transformó en una ley de reforma a la Constitución”.

“Y dentro de las pocas reglas que existen, porque esta Convención se instala con muy pocas reglas, una de esas pocas reglas era un quórum de aprobación de las normas y el procedimiento de aprobación del dos tercios. Me guste o no, es independiente de mi voluntad. ¿Se puede cambiar? Por cierto que se puede cambiar, pero quién la tiene que cambiar. La tiene que cambiar el órgano que la creó”, continuó.

Acerca de la importancia de mantener este quórum, Viera señaló que “no es importante mantenerlo, subirlo o rebajarlo. Lo importante es que es una regla existente. Entonces en ese sentido, qué es lo que uno podría decir que podría ser favorable a los dos tercios: la Constitución la estamos haciendo a partir de una hoja en blanco y si nosotros estamos construyendo a partir de una hoja en blanco el quórum lo que garantiza es un amplio acuerdo para la estabilidad de la futura Constitución”.

“Es distinto si el quórum fuese para una reforma, porque si el quórum fuera para una reforma ahí se transforma en veto. Pero cuando el quórum contra mayoritario es éste, es a partir de una hoja en blanco, lo que quiere garantizar precisamente es un acuerdo amplio y mayoritario con respeto a las minorías”, afirmó.