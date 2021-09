Diputados RN presentan proyecto que permita la renuncia de constituyentes

A raíz del caso del constituyente Rodrigo Rojas, quien manifestó su intención de renunciar al cargo tras develarse su falso cáncer, la bancada RN presentó la modificación que le permita hacerlo.

Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca permitir que los parlamentarios y convencionales constituyentes puedan presentar su renuncia al cargo, luego de lo sucedido con el miembro de la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade.

La bancada de diputados de RN tiene un carácter de transitoria y busca permitir que los constituyentes puedan renunciar desde ahora hasta el 10 de marzo de 2022.

"La renuncia a secas por motivos personales no está contemplada, como sí está contemplada para otros cargos de elección popular, como los alcaldes, concejales, consejeros regionales e incluso el Presidente de la República, y es por eso que vamos a presentar esta reforma constitucional que esperemos se apruebe con celeridad en este Congreso", dijo el vicepresidente de la bancada RN, Andrés Longton.

"Vamos en principio a dejar las mismas reglas que están hoy día establecidas en la Constitución, es decir, que un independiente no pueda ser reemplazado, tendrían un constituyente menos, pero eso va a quedar sujeto a la discusión claramente", precisó.

Rodrigo Rojas Vade reconoció este fin de semana haber mentido sobre la enfermedad que padece y por la que se hizo conocido durante el estallido social. En una entrevista, el constituyente electo por la Lista del Pueblo aseguró que “sentía” que debía dejar su cargo.

Desde la Convención Constitucional no están convencidos de este proyecto y el constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza, aseguró que no era “conveniente”.

"Creo que la norma que propone Renovación Nacional hay que leerla con mucha suspicacia y desconfianza, porque además hacer una norma para un hecho puntual y particular no me parece que sea una decisión tan conveniente", opinó.