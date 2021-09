Elisa Giustinianovich por los 2/3 en la CC: "No hay voluntad política para disminuir ese quorum"

La vicepresidenta de la Mesa Ampliada afirmó en Tele13 Radio que el mecanismo "fue impuesto de forma muy anticipada por el poder constituido siendo que le corresponde al poder constituyente normarse en cuanto a sus reglas de funcionamiento".

La constituyente Elisa Giustinianovich, vicepresidenta adjunta de la Mesa Ampliada de la Convención Constitucional, afirmó que "no hay voluntad política" para modificar el quórum de 2/3 y afirmó que debe ser el organismo el que defina "sus reglas de funcionamiento".

En diálogo con Tele13 Radio, la convencional afirmó que en la instancia "nadie tiene la mayoría, somos todos minoría dentro de la Convención y eso ha quedado comprobado en la medida de lo que se vaya votando".

"Más allá del resultado, aquí lo que se está apostando (…) hay un sector importante que quiere abrirse al debate, a la deliberación democrática, la discusión respecto del quórum de los 2/3", agregó al respecto.

"Queremos dar ese debate hacia la opinión pública respecto a lo que significa un quórum de 2/3, supra mayoritario, que fue impuesto de forma muy anticipada por el poder constituido siendo que le corresponde al poder constituyente normarse en cuanto a sus reglas de funcionamiento", complementó Giustinianovich .

Y, de paso, aseguró que " es muy importante y muy sano que eso se destrabe , porque ese debate está presente y está oculto aún porque no ha habido un momento para darlo. Eso es lo que se viene defendiendo, que por favor tengamos un momento en el espacio democrático del pleno para poder dar esa discusión independiente del resultado".

Sobre si hay chances de modificar la iniciativa, reconoció que "es muy difícil que eso se dé, porque no hay voluntad política para poder disminuir ese quorum supra mayoritario (...) eso quedó demostrado en las subcomisiones de la Comisión de Reglamento, pero insisto que independiente de los resultados, para nosotros tiene un valor en sí mismo el debate y la deliberación democrática".

"Es importante reconocer que para para todas las propuestas que emanan desde el poder constituyente necesitamos la colaboración del poder constituido", agregó.

Caso Rodrigo Rojas Vade: "O jalá no se reste (...) es una persona que ha venido votando por los pueblos"

Elisa Giustinianovich se refirió a las declaraciones emitidas por Rodrigo Rojas Vade durante la tarde de este jueves, luego de haber admitido que mintió con su diagnóstico de cáncer.

"Claramente es algo que nos afectó fuertemente, consideramos que es una situación grave, nos afectó en la interna; y por supuesto en solidaridad y en comprensiónd de lo que afectó emocionalmente a muchas personas considerando que es un referente público y popular; y por lo mismo se responde de una forma bastante diligente, con medidas desde el primer día", comentó la constituyente.

Agencia Uno Lee También > Rojas Vade vuelve a hablar de su falso cáncer: "No soy delincuente, soy alguien que se equivocó"

"Rodrigo está pasando por una situación muy crítica, está pasando por un momento muy difícil. Le deseamos que pueda llevar un buen camino, una buena salida a lo que está atravesando", agregó.

Al ser consultada sobre si debe continuar en el organismo, afirmó que "eso lo tienen que decidir los distintas entidades y espacios que están a cargo de la investigación".

"Políticamente, no me corresponde opinar respecto a lo que está llevando un curso legal e institucional. Esos órganos son los que tienen que decidir, no un reproche moral (...) no me corresponde decidir desde una opinión moral o ética", añadió.