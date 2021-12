Gobierno dice que sí organizó encuentro entre Piñera y Loncon: "Ella decidió no asistir"

La versión del ministro de la Segpres se da luego que la presidenta de la Convención Constitucional deslizara críticas a La Moneda por no haber visitado ni el Congreso de Santiago ni haber invitado a la directiva del organismo al palacio de Gobierno.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, reaccionó a las críticas hechas por la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, producto de que, según ella, el Presidente Sebastián Piñera no se ha reunido con el organismo.

En diálogo con Tele13 Radio, Loncon había valorado positivamente la visita que realizó el Presidente Electo Gabriel Boric al organismo, catalogándolo como un "gesto importante" , pero cuestionando que la actual administración no tuvo una actitud similar.

"Nosotros fuimos los nuevos en ese caso y cuando uno llega a una casa por primera vez, alguien te tendrá que notificar e invitar, uno no va donde no lo invitan (...) No hubo esa señal, entonces eso se extrañó", complementó.

Sin embargo, en diálogo con Concierto, Juan José Ossa refutó esta versión , ya que indicó que, según él, hubo tratativas para que se realizara un encuentro entre el Presidente de la República y ella.

"La Cancillería organizó una reunión con el Presidente. Ella (Elisa Loncon) decidió no asistir , se había fijado fecha y hora. No quisimos contar esta historia porque no queríamos polemizar", señaló Ossa.

En esa línea, agregó que "el Presidente siempre va a tener en su legado a la Convención. Si uno quiere ver a alguien hace un esfuerzo. Debe haber sido unos cuatro días después de la instalación. He estado en reuniones con ella y nunca se ha mencionado el tema".