Machi Francisca Linconao acusa ataques constantes en la Convención: "Me dicen que estuve presa"

"Primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth Hurtado", acusó la representante del pueblo mapuche en la Convención Constitucional, tras una controversia generada en al Comisión de Derechos Humanos.

La machi Francisca Linconao rechazó las declaraciones de Ruth Hurtado (IDN-RN), quien afirmó que "hay molestia" en torno a su participación en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

"Sabemos que en el juicio la convencional Linconao salió absuelta de participación, porque la prueba fue decretada ilegal, pero en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar a los…", señaló Hurtado, refiriéndose al caso Luchsinger-Mackay, antes de ser interrumpida con un llamado al orden.

"Aquí no vamos a recibir ninguna falta de respeto. No vamos a recibir discursos de odio", indicó la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Manuela Royo.

Minutos después, fue la propia representante del pueblo mapuche, Francisca Linconao, quien abordó la controversia generada en la instancia. "El partido de la derecha nos ataca todos los días, primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth Hurtado. Ella me está atacando", acusó.

"Yo estoy trabajando por los Derechos Humanos. Me ataca , me dice que estuve en la cárcel, estuve presa. ¿Qué tiene eso que ver? Yo soy una persona inocente (aún) cuando me mandaron a la cárcel", añadió.

En esa línea, emplazó al Presidente Sebastián Piñera, indicando que "hable a su gente, que dejen de molestarme. Si ellos me siguen molestando (…) no van a sacar nada, porque ellos aunque me digan lo que digan, que me acosen, yo voy a seguir firme aquí".