"Sigue con tu gran trabajo": Ex Blackburn Rovers y leyenda del fútbol inglés felicita a Ben Brereton

Ben Brereton sigue en racha. El delantero de la Selección Chilena anotó el miércoles en la victoria del Blackburn Rovers por 2-1 sobre Barnsley, por la 25ª fecha de la Championship, y llegó a 20 goles en el certamen.

Con esto, “Big Ben” es el máximo anotador de su escuadra en la Segunda División de Inglaterra y queda a sólo dos conquistas del serbio del Fulham, Aleksandar Mitrovic (22).

Eso por eso que el atacante sólo suma elogios en Inglaterra. Y así como esta semana fue incluido en el 11 ideal de la Championship y seguidores del Liverpool lo compararon con el egipcio Mohamed Salah , ahora las felicitaciones llegan de una leyenda del fútbol inglés.

El ex delantero Alan Shearer, quien también jugó en el Blackburn Rovers y se coronó campeón de la Premier League en la temporada 1994-1995, tercer y último título hasta ahora del equipo de Ben, le escribió a través de su cuenta de Twiter.

Keep up your great work @benbreo 👏🏻 https://t.co/4THQRnkwhx