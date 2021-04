ANFP respalda anulación del gol de la U ante La Serena, pero advierte errores de Hermosilla

La Comisión de Árbitros recalcó que el tanto estuvo correctamente anulado, pero apuntó al error en el procedimiento del juez.

Sigue la polémica en torno al gol de Universidad de Chile frente a Deportes La Serena, el domingo en el Estadio La Portada, que el juez Ángelo Hermosilla invalidó, tras lo cual el compromiso terminó sin goles .

Se jugaba el minuto 87 cuando Mario Sandoval ejecutó un tiro libre y envió el balón al fondo de la red, todo esto tras el pitazo de Hermosilla. Sin embargo, los jugadores papayeros se fueron encima del réferi para reclamar que la barrera aún no estaba lista.

Luego de eso, el juez anuló la conquista de la U y ordenó repetir el lanzamiento. Desde la Comisión de Árbitros de la ANFP respaldan lo primero, pero advierten que hubo errores en el procedimiento de Hermosilla.

“Se aprecia que el árbitro tuvo un procedimiento erróneo, confundiendo a los jugadores y al medio, desde que otorga la autorización para ejecutar el tiro libre, luego con la validación del gol, su anulación y posterior repetición del tiro libre... No obstante a ello, cabe destacar para tranquilidad de los equipos intervinientes, que el gol, dadas las condiciones en que se consiguió, no es válido, por los fundamentos reglamentarios”, manifestaron desde Quilín, según publicó TNT Sports , frente a la jugada que por norma no puede ser revisada en el VAR.

“Advirtiendo la situación de invasión de jugadores del equipo atacante a una distancia inferior a la reglamentaria, el árbitro le representa la incorrección al jugador, en esta gestión la barrera defensiva desatiende la ejecución, produciéndose el lanzamiento, el que luego termina en gol... Finalmente, al ejecutarse el lanzamiento el árbitro dirige su atención al desarrollo de la jugada y valida el gol, y corrige la decisión al atender las observaciones del equipo defensor”, agregó la Comisión.

“La decisión del árbitro se ajusta a las reglas de juego, toda vez que al no haberse ejecutado la reanudación correctamente y, por tanto, seguir bajo las previsiones de balón no en juego, el árbitro podía determinar la repetición del lanzamiento, anulando todo lo obrado en el intermedio”, cierra la declaración de la Comisión de Árbitros.