Blackburn Rovers delira con los "mini me" de Ben Brereton

Ben Brereton se matriculó con dos goles en los últimos tres partidos por la Selección Chilena. Actuaciones que mantienen al delantero chileno en estado de gracia en los últimos duelos en los que ha sumado minutos, tanto con La Roja como con el equipo que defiende en Inglaterra, el Blackburn Rovers.

Y fue precisamente su escuadra europea la que destacó el apoyo que recibió el jugador por parte de los hinchas que llegaron hasta el estadio San Carlos de Apoquindo .

