Cristiano Ronaldo: "Me gustaría ser el que le diera jaque mate a Messi"

"Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien", afirmó el portugués.

Cristiano Ronaldo sostuvo que le gustaría ser "quien le dé jaque mate" a Lionel Messi.

El astro del fútbol portugués protagonizó la conferencia de prensa previa al debut de su selección en el Mundial de Catar 2022, donde aprovechó de referirse a la fotografía que protagonizó junto al argentino.

Y es que ambos futbolistas posaron una fotografía en la que aparecen jugando ajedrez, para la marca Louis Vuitton, la que se ha vuelto viral en redes sociales.

"El jaque mate lo hacemos en la vida, no sólo en el ajedrez. Me gustaría ser el que le diera jaque mate a Messi. Ya veremos. Estaría bien, ya que ocurrió en un partido de ajedrez, en el fútbol sería más".

Por otra parte, también abordó su momento actual y señaló que "si tuviera que demostrar algo a los 37 años y ocho meses... me preocuparía. Después de lo que ya he hecho y lo que ya he ganado, sería una sorpresa para mí. Por supuesto que tengo que demostrar lo que soy año tras año, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero ¿es la Copa Mundial la competición más importante? Sí, una de de las más importante, es un sueño ganarla, pero si no ganara ningún otro trofeo más, estaría orgulloso igualmente".