Robert Lewandowski reveló qué le dijo a Lionel Messi al final del partido entre Argentina y Polonia

Ambos jugadores protagonizaron un tenso cruce, tras el cual el delantero polaco ofreció disculpas ante un visiblemente molesto capitán argentino.

Una de las imágenes que más llamó la atención durante el partido entre Argentina y Polonia en el Mundial de Catar 2022, fue en los descuentos, cuando el capitán de la albiceleste Lionel Messi gambeteó al delantero Robert Lewandowski quien lo tomó de la camiseta y le hizo falta.

Visiblemente molesto, el crack del Paris Saint Germain evitó las disculpas del polaco, quien le ofreció la mano a modo de perdón.

Sin embargo, el cruce entre ambos no quedó ahí. Una vez terminado el partido y concretado el triunfo por dos goles a cero de Argentina (y la clasificación de ambos a los octavos de final), ambos jugadores volvieron a cruzarse en la mitad de la cancha.

El actual Barcelona y la leyenda de dicho club conversaron y sobre el contenido del diálogo se especuló mucho. Lewandoski reveló en conversación con Bild, qué le dijo a "La Pulga".

"Hablamos un poco, fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo”, comentó.

AFP - Referencial de Canelo Álvarez Lee También > Canelo Álvarez pide perdón tras polémica: "Quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina"

Además, sobre la falta que le cometió, el goleador señaló que “eso es muy raro, sí: estoy en el centro del campo defensivo. Pero sabía que tenía que ayudar al equipo”.

Por su parte, Messi ya se había referido a la situación con Lewandowski. "Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”, declaró en zona mixta.

La tensión entre ambos jugadores venía luego de que en 2021, Messi se quedara con el galardón del Balón de Oro, distinción que para muchos le correspondía al delantero de Polonia, quien había conseguido la Champions League y la liga local con el Bayern Munich.

Messi comentó que Lewa merecía el obsequio de 2020, que no se entregó por el COVID-19. El delantero respondió y dijo que "pidió uno para mí, pero no me votó para el The Best”, frase que desató la polémica.