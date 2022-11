Messi tras el triunfo sobre México en Catar 2022: "Volvimos a ser lo que somos nosotros"

La Albiceleste se impuso por 2-0 este sábado y salta al segundo lugar del Grupo C. Tras el partido, Messi habló sobre el triunfo y su tobillo.

Este sábado Argentina venció 2-0 a México en el Estadio de Lusail y ahora salta al segundo lugar del Grupo C del Mundial de Catar 2022 .

Tras el partido, Lionel Messi se refirió al triunfo y señaló que "era un partido muy complicado para levantarnos porque México juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota".

Y agregó que "el primer tiempo lo jugamos como teníamos que jugarlo, con mucha intensidad y el segundo cuando nos calmamos, comenzamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos nosotros y después obviamente con el resultado, la euforia y la necesidad se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos".

También fue consultado sobre el debut de la Albiceleste ante Arabia Saudita. Ante ello el delantero comentó que “ nos costó mucho . El primer partido hacerlo normal porque hay muchos condicionantes en el primer partido, muchos chicos que jugaban su primer Mundial y partido, el horario, y no son excusas pero no salimos como teníamos que salir".

Además, agregó que "fueron dos jugadas heladas que nos hicieron perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no pudimos poner el dos a cero".

Sobre el partido de este sábado, Messi agregó que "sabíamos que hoy teníamos que ganar, que hoy arrancábamos con otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer"

Lio Messi también habló de su tobillo, que ha estado bajo la lupa del mundo: "No sé por qué se dijeron tantas cosas. Porque el otro día se habló del tobillo y el tobillo no tenía nada y al finalizar el último partido me doble enserio el tobillo, parece a propósito (entre risas), pero estoy bien, entrené normal con el grupo y ahí tuvimos que hacer un esfuerzo que debíamos hacer".