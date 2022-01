Christiane Endler es finalista por tercer año consecutivo del premio The Best de la FIFA

La portera del Olympique de Lyon y capitana de la Selección Chilena, Christiane Endler , será finalista por tercer año consecutivo del premio The Best de la FIFA, en la categoría Mejor Arquera del mundo.

En 2019 Tiane terminó en segundo lugar, por detrás de la holandesa Sari van Veenendaal, finalista del Mundial de Francia que se disputó es año.

En 2020, en tanto, la chilena nuevamente fue escolta, esta vez de la francesa Sarah Bouhaddi, campeona de la Champions League con el Olympique de Lyon.

Strength in goal. 🧤 Here is the shortlist for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2021.



Who will take the award home? 🏆

@berger_ann 🇩🇪 @TIANEendler 🇨🇱 @stephlabbe1 🇨🇦 pic.twitter.com/FisgKEDLNS