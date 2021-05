Copa América: Conmebol considera que "Chile puede hacerse cargo de la parte que dejó Colombia"

Gonzalo Belloso, secretario adjunto de fútbol de la Conmebol, detalló como el organismo planea resolver la organización del torneo.

Gonzalo Belloso, secretario adjunto de fútbol de la Conmebol, se refirió este jueves a las fórmulas que evalúa el ente rector del fútbol sudamericano para resolver la sede de la Copa América 2021 tras la baja de Colombia.

En ese sentido, Chile vuelve a aparecer en el horizonte del organismo como una opción para albergar el torneo, según el propio dirigente detalló.

AFP Lee También > Al menos una dosis de la vacuna: La "condición ineludible" de la Conmebol para la Copa América

En conversación con Radio La Red de Argentina, Belloso dijo que en la reunión entre el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente Alberto Fernández, “al Gobierno argentino le expusimos todo. Ellos tenían cosas para aportar. Estamos en análisis. A pesar del poco tiempo, tomamos con calma, la decisión la semana que viene. Chile puede hacerse cargo de la parte que dejó Colombia. Estamos con calma. Queremos una Copa América muy competitiva, queremos jugar al fútbol de manera segura. Si no compiten las selecciones llegaremos a Qatar con poca competencia”.

“La idea de Competiciones es pasar a Colombia al Grupo de Argentina si es Chile la otra sede. Puede ser todo en un país o una parte en Chile en Argentina . Estamos trabajando para que sea seguro”, continuó.

Belloso, quien también recalcó que “todos los jugadores y delegaciones van a estar vacunados” , entendiendo que los protocolos para las selecciones serán más exigentes que para los clubes, apuntó a la presencia de público en el torneo.

🎙 ️ ⚽ @GonzaloBelloso7, secretario general adjunto de fútbol de la Conmebol, aseguró que la Argentina será uno de los paises organizadores de la Copa América.



"El lunes o el martes se tomará una decisión", agregó el dirigente en #DeUna. 👉 https://t.co/k0wsgTacNw pic.twitter.com/3RfKRvPHQS — Radio La Red AM 910 (@radiolared) May 27, 2021

“No exigimos público, queremos hacer una Copa América segura. Descartamos grandes riesgos, no queremos marcarle a nadie que queremos público. Vamos a tomar todas las medidas de los países que organizan. Entendemos la situación sanitaria. Chile es una de las posibilidades de que haya público. Si no, lo más importante es hacer un buen campeonato”, explicó el argentino.

“La Copa América tenemos mucho organizado. Lamentablemente a 17 días no sabemos dónde se va a jugar, pero no nos queremos apurar. Vamos a hacer un análisis completo. Así sea Chile, no lo vamos a presionar. Tienen que estar convencidos de lo que vamos a enfrentar, con garantías para una excelente competencia”, recalcó Belloso, descartando que se haya evaluado la posibilidad de llevar el certamen a Estados Unidos.