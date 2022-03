Blackburn y llamado de Ben a La Roja: "Aún no se ha tomado una decisión con respecto a su estado"

El técnico de la Selección Chilena , el uruguayo Martín Lasarte, entregó este lunes la nómina para los partidos frente a Brasil y Uruguay , en el cierre de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En el listado apareció el delantero del Blackburn Rovers Ben Brereton, quien todavía se está recuperando de una lesión en uno de sus tobillos.

La situación enfrenta las posturas del técnico inglés Tony Mowbray y del presidente de la ANFP, Pablo Milad. Por un lado, el entrenador advirtió que Big Ben no está completamente en forma , por lo que podría jugar por La Roja y lesionarse de nuevo.

El mandamás del fútbol chileno, en tanto, señaló que “hasta ahora, los plazos se están cumpliendo de muy buena forma”, pero que sólo dependerá de Lasarte si el atacante juega o no ante Brasil y Uruguay .

Lo cierto es que, tras conocer la nómina con Brereton incluido, Blackburn Rovers advirtió en su cuenta de Twitter que “aún no se ha tomado una decisión final con respecto a su estado físico y posible participación”.

🇨🇱 @benbreo has been named in the @LaRoja squad for their upcoming World Cup Qualifiers.



A final decision is yet to be made regarding his fitness and potential involvement.#Rovers 🔵 ⚪️ https://t.co/MPhlpiemEw