DT del Blackburn actualiza estado de Brereton y admite temor de que juegue por La Roja y se lesione

El entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, conversó con los medios este lunes y volvió a referirse a la situación del delantero Ben Brereton , quien es casi seguro que esté en la nómina de Martín Lasarte para los partidos ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Recordar que Big Ben aún no está en óptimas condiciones debido a una lesión en uno de sus tobillos de la cual se está recuperando . Frente a esto Mowbray incluso advirtió que el atacante todavía “está a dos o tres semanas”.

“Es un día a día, estamos en contacto con la Federación chilena. Ayer (domingo) tuvo su primer día en el césped, pero aún sentía un poco de incomodidad”, expresó el técnico inglés.

🗣️ TM: "The worst case scenario is that he's not really fit, goes over there and gets injured again. That's something we can't allow to happen."#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZvSR1UZFaO