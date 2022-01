Lionel Scaloni da positivo por COVID-19: entrenador de Argentina no viajará a Chile

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni, no viajará a Chile para el partido de eliminatorias mundialistas que se jugará este jueves en la ciudad de Calama porque se encuentra contagiado de COVID-19 , informó él mismo en una conferencia de prensa virtual.

"Tanto (su ayudante Pablo) Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por ser contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando (resultado) positivo y para entrar a Chile hace falta un negativo", dijo Scaloni, que ya clasificó a Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni 🎙 ️: "Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile".