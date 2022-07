"En velocidad normal": La anécdota de Bielsa al ver a Messi, que incluye a ex DT de Colo Colo

La historia fue narrada por Claudio Vivas, ex ayudante del "Loco" y hoy entrenador de Banfield.

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y Argentina se ilusiona con que, de una vez, pueda ganar el Mundial que tan esquivo le ha sido al mayor ganador de balones de oro.

El zurdo es nacido en Rosario, al igual que uno de los entrenadores más trascendentales del balompié trasandino: Marcelo Bielsa.

T13 - Juan Cristóbal Guarello Lee También > [VIDEO] Guarello y Luka Tudor: “Quiero pedirle a la gente del fútbol que lo dejen en paz"

El "Loco", ex DT de La Roja, Leeds y Newell's, entre otros, fue el protagonista de una divertida anécdota contada por Claudio Vivas, ex ayudante del estratega y hoy adiestrador de Banfield.

En conversación con TNTSports Argentina, el ex portero señaló que "en 2002 hicimos una gira y pasamos por Barcelona, paramos en un hotel cerca del Nou Camp y se acercó una persona a hablar conmigo, diciendo que era rosarino y que tenía material de Lionel Messi, que jugaba en las juveniles del club, yo le dije que ya lo conocía de cuando lo hacía Newell's, y me comentó que España lo estaba buscando para jugar, y le respondí que eso era imposible".

"En eso le digo que me deje el material, videos completos en realidad de Messi, y en ese momento, que eran VHS, lo pongo y enseguida Marcelo se golpea las manos y me dice que lo pusiera en velocidad normal, porque así no se podía ver... y yo le contesto que el video estaba en velocidad normal, y me dice 'no, este chico es un fenómeno' , y bueno sí le digo", sentencia Vivas.

Eso sí, la anécdota incluye también a Hugo Tocalli, ex entrenador de Colo Colo, quien cumplió un rol clave para que "Lio" sea hoy el "10" de Argentina y no de España. De hecho, el ex dueño de la banca de Macul hizo debutar al futbolista en la sub 20 trasandina.

"En noviembre de 2002 volvimos de una gira con Argentina, un amistoso contra Japón, y le dimos ese material a Omar Souto y a Hugo Tocalli, y después ellos hicieron el resto. Omar hizo un gran trabajo para que Leo esté hoy en Argentina", cerró Vivas.