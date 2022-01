Gobierno Regional de Atacama solicita a la ANFP el "ascenso directo" de Copiapó a Primera División

El gobernador Miguel Vargas Correa firmó una carta dirigida al directorio en la que plantea esta solicitud como “única forma de resarcir el perjuicio causado”.

El Gobierno Regional de Atacama, mediante una carta firmada por el gobernador Miguel Vargas Correa, solicitó al directorio de la ANFP decretar el “ ascenso directo del Club Deportes Copiapó a la Primera División A del Fútbol Chileno”.

Para la autoridad regional, ésta es la “única forma de resarcir el perjuicio causado”, debido a la suspensión del partido de Promoción que el “León de Atacama” debía disputar frente a Curicó Unido, buscando llegar a la máxima categoría de nuestro balompié.

“Resulta fundamental resarcir de manera urgente el grave perjuicio causado a Deportes Copiapó, el que fuera provocado por la inesperada suspensión del partido final, de manera arbitraria y sin fundamento, a la luz de los hechos que son de público conocimiento”, expone la carta.

“Además, la medida adoptada ha generado un menoscabo a todos los estamentos del equipo, principalmente los jugadores –muchos de los cuales se encuentran con vencimiento de sus arriendos de viviendas, preocupación por la continuidad de sus contratos de trabajos e incertidumbre sobre su condición deportiva– y a toda la afición, profundamente ilusionada por los buenos resultados del equipo en la cancha. Copiapó, por razones deportivas, se ganó su derecho a jugar la Promoción en la fecha acordada”, agrega.

Finalmente, la autoridad regional resalta que “es inviable que se siga dilatando la definición, respecto de si se juega o no el partido por la Promoción. Llama significativamente la atención, el silencio de las autoridades del fútbol en esta materia. A todas luces no debiera jugarse, por cuanto no se estaría cumpliendo con el principio de justicia deportiva con Deportes Copiapó. Nuestro equipo y su hinchada, merecen total respeto”.

Técnico de Copiapó renuncia debido al "atraso e incertidumbre" por el partido de Promoción

Destacar que el técnico de Copiapó, Erwin Durán, renunció debido al "atraso e incertidumbre" por el partido de Promoción .

También, hace un par de semanas, un miembro del equipo denunció las graves consecuencias que este retraso ha generado entre algunos jugadores del plantel.