Lasarte no cierra la puerta a un retorno de Robinson a La Roja y asegura que lo "espera a futuro"

En la previa del duelo de Chile ante Ecuador en calidad de visita, el técnico de la selección se refirió al caso del atacante que abandonó la concentración para volver a Estados Unidos.

Este domingo la selección chilena tendrá la difícil misión de rescatar puntos en Ecuador, para mantenerse con vida de cara a las Clasificatorias a Qatar 2022.

En esa línea, el entrenador de La Roja, Martín Lasarte, conversó con los medios de comunicación y entre otros temas abordó la salida de la concentración del atacante Robbie Robinson.

El uruguayo reconoció que le gustaría volver a contar con la presencia del delantero norteamericano de madre chilena y explicó que "para esta etapa no pudimos contar con él, ojalá en el futuro ".

"En el caso de Robinson había dos pautas, el hecho de la adaptación y la participación después. No hubo adaptación, problemas personales, forma parte de su parte individual", añadió.

En esa línea, el estratega agregó que "Robinson venía para una adaptación y posible participación, la idea era esa, eso hizo que no trajéramos algún futbolista. La realidad es la realidad y tenemos que salir adelante con los que estamos hoy (...) Nos falta Ben (Brereton), que sí tuvo una adaptación y una participación, una destacada participación".

Por otra parte, Lasarte tuvo palabras para referirse al trascendental encuentro que tendrá Chile vs Ecuador en Quito y comentó que "el fútbol tiene una connotación que es muy difícil de anticipar, yo no sé cómo se va a dar el partido, si no estoy mal creo que hace cuatro o cinco eliminatorias que Chile ni siquiera rescata un punto allí, desde ese lugar un empate sería bueno, dada las circunstancias de hoy en día un empate parece poco".

Por último, aseguró que "la necesidad se vuelve cada vez peor, te apreta, te ahoga. Si conseguimos un triunfo nos posicionaría otra vez, un traspié no es definitivo, pero los partidos pasan y te terminas complicando. Necesitamos un resultado del punto de vista mental".