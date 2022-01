“Lo volteó”: Revelan que el COVID-19 golpeó fuertemente a Messi

Este domingo el PSG confirmó que el astro dio positivo al virus durante su estancia en Argentina para pasar las fiestas.

Este domingo, el Paris Saint Germain (PSG) informó que cuatro jugadores del primer equipo dieron positivo a COVID-19. Entre los contagiados se encuentra Lionel Messi.

Hace unos días se conoció que el capitán albiceleste no regresó a Francia en el vuelo de Ángel di María y Leandro Paredes, luego de pasar las fiestas de fin de año en Argentina y llamó la atención del mundo entero.

Tras esto el PSG anunció de forma oficial que cuatro de sus jugadores habían dado positivo para COVID-19 y, finalmente, este domingo se confirmó que el astro argentino es uno de ellos.

“Los 4 jugadores positivos por COVID-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Actualmente respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente”, informó el cuadro parisino a través de un comunicado oficial.

¿Cómo se encuentra Messi?

De acuerdo al diario Olé': “en un principio le pegó fuerte y lo volteó, en los primeros días. Ahora está más recuperado, ya sin dolencias (que no fueron de gravedad) y cursando los últimos días. Es por eso que, luego de aquella fiesta, no hubo fotos familiares festivas, más allá de su mensaje”.

Cabe mencionar que el retorno de Lionel Messi a Argentina se produjo en un escenario donde los contagios están en firme aumento. El 1 de enero, por ejemplo, se confirmaron 20.020 nuevos casos y 12 fallecidos en dicho país.

Acusación a DJ

A través de redes sociales algunos internautas acusaronal DJ argentino, Fer Palacio, de contagiar al jugador de PSG. Ambos compartieron en una fiesta pese a que debía estar aislado por ser contacto estrecho de una serie de casos de COVID-19 registrados tras un evento organizado en Argentina.

El DJ usó sus redes para defenderse de las acusaciones que cayeron en su contra luego del contagio de coronavirus del astro.

En su cuenta de Twitter afirmó: "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié", dijo en un mensaje de Instagram subido en sus historias.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

"Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", dijo, para luego subir su examen junto a un mensaje elocuente: "No contagié a Messi".