Manchester City elimina al Borussia Dortmund y jugará semifinal de la Champions ante el PSG

El Manchester City regresará cinco años después a unas semifinales de la Liga de Campeones, tras vencer por 2 a 1 este miércoles en el terreno del Borussia Dortmund en la vuelta de los cuartos de final, después de ganar también por el mismo resultado en la ida en Inglaterra .

El joven inglés de 17 años Jude Bellingham adelantó al Borussia Dortmund en el minuto 15, lo que ponía virtualmente a los alemanes en la siguiente ronda, pero el City igualó en el 55’, con un penal marcado por el argelino Riyad Mahrez.

El segundo tanto inglés lo consiguió Phil Foden en el 75’, con un potente tiro desde fuera del área, terminando con cualquier esperanza de los locales.

En los tres últimos años (2018, 2019, 2020), el Manchester City había tenido los cuartos de final como techo en la Champions, pero esta vez pudo superar por fin ese obstáculo y se enfrentará en semifinales al París Saint-Germain, verdugo del Bayern Munich el martes .

De ese pulso saldrá uno de los boletos para la gran final europea de esta temporada, el 29 de mayo en Estambul. El Chelsea y el Real Madrid se disputarán la otra plaza .

El Manchester City, líder destacado de la Premier League, continúa adelante en su objetivo de buscar cuatro títulos en este final de temporada. En la Copa de Inglaterra (FA Cup) está clasificado para semifinales, donde jugará contra el Chelsea el 17 de este mes, y en la Copa de la Liga disputará la final el 25 frente al Tottenham.

The 2020/21 semi-finals are set ✅



🇹🇷 🏆 Who will reach the final in Istanbul ❓ #UCL pic.twitter.com/W7KUOm1uah