Lasarte y ausencia de seleccionados: "Tengo miedo que esto se transforme en algo más reiterado"

El técnico de la Selección Chilena habló este miércoles en la antesala del duelo frente a Brasil por las Clasificatorias.

El técnico de la Selección Chilena , el uruguayo Martín Lasarte, prepara los partidos ante Brasil, Ecuador y Colombia, por las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En la antesala del duelo frente a la Verdeamarela, este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, “Machete” conversó con los medios durante la presente jornada, apuntando entre otras cosas a los jugadores que no se pudieron integrar a La Roja por decisión de sus clubes.

“Esperemos que sea algo puntual. Tengo miedo que esto se transforme en algo mucho más reiterado, que se puedan integrar más clubes. Sudamérica siento que se ve más perjudicado y no me parece”, expresó el DT, quien no podrá contar con los jugadores del fútbol inglés Ben Brereton y Francisco Sierralta.

“La ausencia de Ben y Francisco nos perjudica, son jugadores importantes. Es una pena porque en un grupo formado siempre que alguien no esté, perjudica”, agregó.

Acerca del regreso presencial de los hinchas a los partidos de La Roja, Lasarte comentó que “yo soy de los que piensa que el fútbol es para jugarlo con público. Bienvenido sea, creo que todos nos congratulamos de que así sea, ojalá que todos lo podamos aprovechar y ojalá que le podamos dar una alegría”.

El DT también apuntó a esta triple fecha y criticó: “No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Me parece que ha habido otros tiempos para resolver de otra manera, todo muy forzado. Incluso la Copa América, una semana después de las Clasificatorias”.

Sobre estos tres desafíos, Lasarte señaló que “está claro que tenemos que sumar y en la medida que sumemos y nos veamos bien, será productiva. De no ser así, será mas riesgoso lo que viene después”.

“Con 9 puntos quedaríamos contentos todos, pero puede haber alguna atenuante que permitiera pensar estar contentos con algún punto menos incluso”, agregó.

En tanto, sobre el once que prepara, adelantó que “hemos manejado más de una idea ofensiva. Tenemos una para el inicio y otra para el desarrollo del partido. Nos queda una jornada aún de trabajo”.

“Tenemos dos partidos como visitante que son de características especiales, en la altura y en la humedad, donde hay que cuidar los recorridos de los laterales”, continuó.

Finalmente, lamentó que “cuando nos falta un futbolista como Alexis, es significativo. Está claro que nos afecta, pero no debemos instalarnos en los lamentos”, y destacó que Eduardo Vargas “es un jugador renovado, muy fuerte, y ojalá pueda materializar en goles todo eso”.