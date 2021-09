Martín Lasarte: "Pensábamos que podíamos sacar un buen resultado hoy, por lo menos no perder"

El técnico de la Selección Chilena habló tras la derrota frente a Brasil en el Estadio Monumental.

Chile no pudo ante Brasil la noche de este jueves en el Estadio Monumental y se inclinó por la cuenta mínima, en el primer partido de la fecha triple de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con este resultado, La Roja permanece en el séptimo lugar de la tabla con 6 puntos , fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Tras el compromiso, el técnico Martín Lasarte aseguró que Chile pudo irse con un mejor resultado y también repasó la polémica del encuentro.

“Yo creo que en el primer tiempo el equipo estuvo bien. Promediando los 20, 25, ahí bajamos un poquito para terminar bien el primer tiempo y en la segunda parte creo que alrededor de los minutos del gol fueron los peores minutos nuestros, quizás incluso algún minuto posterior”, señaló “Machete”.

“Después el equipo volvió a mejorar, volvió a ser intenso. La verdad que no tengo otra cosa que agradecer el esfuerzo que hicieron los muchachos y bueno, a veces no es fácil entrar en un partido que tiene un determinado ritmo con un determinado código, estábamos intentando entrar de una determinada manera, pretendíamos que hubiera una modificación, intentábamos mucho por fuera, pusimos gente con otras características, más de maniobra, en definitiva, no me parecería decir otra cosa que estuvieron correctos”, agregó acerca de los cambios que propuso.

Acerca del desafío que viene, este domingo, Lasarte advirtió que “vamos a jugar un partido con unas condiciones distintas. Está el tema de la altura, está el tema del calor, Ecuador es un equipo muy físico, entonces quizás desde ese lugar podamos hacer algún otro cambio, pero fundamentalmente el tema de perder a un jugador titular nos perjudica”, apuntando a las bajas de Guillermo Maripán y Erick Pulgar por amarillas .

Sobre rescatar puntos en estos partidos de visita –después de Ecuador en Quito viene Colombia en Barranquilla– el uruguayo expresó que “pensábamos que podíamos sacar un buen resultado hoy, por lo menos no perder. Creo que hicimos suficientes méritos para eso, pero bueno, no ocurrió. Lo que tenemos que hacer es buscar una herramienta que nos haga sumar. Repito, no es Ecuador un lugar fácil para nadie, no sólo para Chile, para nadie, entonces tenemos que intentar buscar una herramienta que nos permita sumar, si podemos sumar de a tres mejor lógicamente”.