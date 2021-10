Martín Lasarte descarta que Ben Brereton "sea inamovible": "Está en una etapa de crecimiento"

El director técnico de La Roja, Martín Lasarte abordó el presente del delantero y no descartó que haya modificaciones en mediocampo producto de la ausencia de Charles Aránguiz.

El director técnico de La Roja Martín Lasarte abordó el presente del delantero Ben Brereton y afirmó que "no es inamovible" en la oncena titular y adelantó parte del duelo ante Venezuela en el cierre de la triple fecha Clasificatoria al Mundial de Qatar 2022 de octubre.

Al ser consultado sobre posibles variantes en el equipo titular tras el triunfo con Paraguay, "Machete" afirmó que "cuando uno hace un partido de estas características, en líneas generales intenta mantener y no tocar. Tratar de mantener ese envión desde el punto de vista motivacional, ese accionar desde el punto de vista deportivo, ese orden".

"Lamentablemente, las circunstancias obligan a hacer alguna modificación por la ausencia de Charles (Aránguiz) y por ahí va a andar la cosa, podría haber algún cambio más, todavía no lo tenemos claro, pero lo menos posible", añadió.

De igual forma, fue consultado sobre el delantero del Blackburn Rovers, señalando que "Ben (Brereton) tiene un ángel particular. Es sencillo, simple, sonriente, optimista; siempre con una ilusión fantástica (…) Tiene esa facilidad de integrarse".

"También se ha ganado el cariño de sus compañeros. Eso habla bien de él y de sus compañeros (…) Él juega de otra forma, en Inglaterra se juega de otra manera y creo que hay una cosa de ida y vuelta. Él se está tratando de adaptar y el resto de los compañeros tratando de adaptarse a él", agregó Lasarte.

"¿Jugador inamovible? No quiero ser rehén de mis palabras. Uno nunca sabe en esto del fútbol. Hay algunos futbolistas de la Selección que si están en una condición adecuada es muy difícil pensar que no vayan a jugar", profundizó el director técnico de la Selección Chilena.

De paso, afirmó que otros miembros del plantel "irán partido a partido" y que "Ben tiene una particularidad, puede jugar por banda izquierda, derecha o centrodelantero. O con otro delantero, con Eduardo jugó así. Son facetas que hacen que su inclusión sea mucho más pensada , más posible, frente a otros compañeros".

"Yo en ningún momento lo he puesto a Ben en ningún lugar que creo que no sea la realidad. Juega en segunda división de Inglaterra, ha tenido un muy buen inicio (…) casi un gol por partido, eso demuestra un mejoramiento, pero esto no significa que (sea) inamovible. Está en una etapa de crecimiento, de adaptación", complementó el uruguayo.