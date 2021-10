Martín Lasarte tiene confianza en La Roja: "Es posible dar vuelta esta situación"

El técnico uruguayo explicó que "cuando no se consiguen resultados, se vive con una presión externa".

El técnico de La Roja, Martín Lasarte, analizó lo que será el duelo de este domingo ante Paraguay y admitió que tiene confianza en superar los malos resultados que acarrea el combinado nacional.

"En los momentos malos del fútbol, cuando no se consiguen resultados, se viven con una presión externa, hay una presión interna, porque uno viene para cumplir determinados objetivos y esos resultados no reflejan el camino que uno deseaba o que uno suponía", aseguró "Machete".

Asimismo, agregó que "me han tocado muchas buenas, porque es así en la vida y en el fútbol. Y solo queda poner lo mejor de uno cada mañana para que el entrenamiento salga bien, para que las ideas sean claras y haya una buena presentación del equipo".

También se refirió a una posible salida del banquillo de la selección chilena. El uruguayo afirmó que "cuando uno inicia un proceso, lo único que piensa es en los tres partidos en una semana, después si hay que hacer una valoración se hará. No es la primera vez, yo ya he trabajado aquí, yo ya he dejado contratos de lado porque entendía que le podía estar haciendo mal a alguien, es mi manera de ser y trabajar".

Sin embargo, confesó que tiene confianza en dar vuelta la racha negativa del "Equipo de Todos". "Simplemente, hoy siento que es posible dar vuelta esta situación y dependerá de los resultados de los partidos que están por delante", sentenció.

Revisa las declaraciones de Martín Lasarte a continuación: