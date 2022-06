"Sería fantástico": Gustavo Quinteros ante posible regreso de Arturo Vidal a Colo Colo

El Cacique habría hecho una oferta para poder quedarse con los servicios del "King", quien también es tentado por Boca Juniors. Quinteros dijo que le gustaría, pero que no sabe nada.

El director técnico Gustavo Quinteros reconoció que "sería fantástico" que Arturo Vidal pueda sumarse a Colo Colo.

Lo anterior luego que se iniciaran especulaciones de que Boca Juniors estaría interesado en fichar al "King", que habría sumado otro interesado en sumar sus servicios: Su club de toda la vida, Colo Colo.

En Argentina reportaron que los albos habrían hecho un ofrecimiento al mediocampista de La Roja, para consagrar su definitivo regreso al fútbol chileno.

Consultado por lo mismo, Gustavo Quinteros, actual entrenador del Cacique, afirmó que " sería fantástico que Arturo pueda volver, pero no sabemos nada".

"Yo por lo menos no sé nada, no me han informado nada y no estoy al tanto de eso", apuntó.

Arturo Vidal

En esa línea, el estratega de Macul señaló que "que un gran jugador como lo es él pueda volver al equipo sería muy lindo para todos, para la institución y para todos nosotros".

Por lo pronto, Quinteros aguarda por consagrar fichajes de cara al segundo semestre. "La idea es contar con tres jugadores para sumarlos ahora, competir con ellos, asegurar la clasificación a Copa Libertadores para competir con el mismo plantel para la siguiente temporada".