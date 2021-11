Dejó el fútbol con 26 años por lesiones: ahora ganó millonario premio y su reacción se volvió viral

El ex futbolista Terry Kennedy tuvo que retirarse del fútbol profesional con apenas 26 años producto de las lesiones. Pero si alguien piensa que la suerte no estuvo de su lado, se equivoca.

El ex jugador del Sheffield United , quien dejó la actividad hace algunos años por problemas en su rodilla, recibió un llamado telefónico que cambió su vida: se ganó un millón de libras esterlinas –1,4 millones de dólares– en la lotería nacional de Inglaterra.

“Terry ¿Estás listo?”, le preguntó la operadora. “Acabo de confirmar que ganaste un millón de libras esterlinas”, le comunicaron.

La frase aún no terminaba cuando sus compañeros estallaron de emoción, mientras el ex futbolista comenzó a llorar y a tomarse la cabeza, una reacción que rápidamente se volvió viral a través de las redes sociales.

Former Sheffield United defender Terry Kennedy was forced to retire from football early due to injury.



Here he is having it confirmed he's just won £1million on the lottery. Wonderful ❤️ ️ 💰 pic.twitter.com/OlsQTjj9Ay