Tohá sale a calmar aguas: "En nuestra agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal"

En medio del debate cruzado generado por modificaciones a la regulación de la industria forestal y la posibilidad de implementar un nuevo tributo al sector maderero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, clarificó este miércoles que en la agenda de la actual administración no están contemplado más cambios impositivos que los ya presentados ante el Congreso en el marco de la reforma tributaria.

Lo anterior se da un día después de las declaraciones del ministro de Agricultura, Estaban Valenzuela, quien indicó que una tasa a la industria forestal es una de las medidas que se conversará desde marzo, generando una serie de reacciones en el mundo empresarial.

“Quiero recalcar que el Gobierno tiene una agenda tributaria que está en el parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley, esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, enfatizó Tohá.

Entre otras cosas, profundizó, "no está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan un royalty, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado, por tanto, en nuestra agenda -que es muy conocida- este tema no está incluido”.

La autoridad señaló que la reforma que se discute en el Congreso tiene como norte cubrir derechos sociales y tiene un segundo objetivo, “que es bajar la incertidumbre que produce el tener abierto un debate tributario que no llega a puerto”.

Sin embargo, Tohá precisó que “eso no quita que estos temas se puedan discutir y poner arriba de la mesa como hizo el ministro de Agricultura, pero ese debate en la medida que avance tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque en la actual la agenda tributaria ya está presentada y en discusión”.

Reafirmó que “en este Gobierno no está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias, más allá de las que están pensadas en la reforma tributaria. El foco de este Gobierno es sacar esa reforma e implementarla”.

Críticas al royalty

La delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Saball, despejó dudas sobre posibles conflictos entre el Gobierno y los gremios empresariales por el tema de regulaciones a la industria forestal, mencionando que en todas las reuniones en las que participó, donde hubo representantes del sector privado, el tema se habló “con mucha naturalidad” y que “que no hay drama en lo que estamos conversando”.

Saball, en conversación con Tele13 Radio durante la mañana del miércoles, aseguró que el tema se debe conversar para dejar en claro el rol de las actividades productivas para el desarrollo económico y cómo lograrlo de manera sustentable, además de vincularlo a la ciudadanía. “Si esta circunstancia nos ayuda a que ese diálogo sea mucho más conocedor de la realidad, y surgen ideas de cómo articularlo mejor, solo va a ser un avance”, afirmó.

La delegada también dio énfasis en la planificación urbana y el ordenamiento del territorio, con el fin de que haya una “sana convivencia” entre las distintas actividades productivas -como forestal, ganadera, vitivinícola, turismo- y los ecosistemas.

“No es el rechazar actividades, mucho menos aquellas que son atributos de nuestra geografía, pero la convivencia entre ellas cada vez es más necesaria si pensamos que lo que queremos ser un país no solamente desarrollado, sino que también sustentable”, sostuvo Saball.