Sumario contra Boric: Seremi apunta a contactos estrechos no informados por toma de muestra de orina

Helga Balich aseguró que la toma de muestra para el test de drogas es un antecedente nuevo y desconocido hasta ahora, ya que el candidato presidencial no lo habría informado cuando se le entrevistó para detectar contactos estrechos a raíz de su contagio por COVID-19.

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich, señaló que el candidato presidencial Gabriel Boric no habría informado sobre la toma de muestra en un marco del test de drogas al que se sometió en noviembre, mes en el cual también se registró su caso positivo para COVID-19.

Balich explicó que "lo que pasa es que lo que él mostró ayer es un examen que la fecha de toma de muestra es el 2 de noviembre, día en el que él ya tenía síntomas. Este examen, la toma de esta muestra, no fue declarada durante la entrevista presencial que se le realizó y eso es muy importante".

"Cuando hay un caso confirmado, siempre nuestra primera fuente de información es el caso positivo que nos relata en retrospectiva todo lo que hizo en los días antes del inicio de síntomas, que es el periodo de transmisión", agregó al respecto.

Y, sobre lo mismo, insistió que "él, en la entrevista epidemiológica que se realizó el día 3 de noviembre en la tarde, no declaró este evento, esta toma de muestra de este examen de orina, por ende, esa persona o las persona que hubiesen participado en ese proceso no fueron declarados como contactos estrechos. Por ende, no se aislaron oportunamente y eso influye mucho en la investigación y en cortar de forma oportuna la cadena de transmisión".

"Son antecedentes nuevos", comentó Helga Balich, quien fue consultada sobre si esto podría complicar la situación del sumario ya cursado.

"Él tiene cinco días para apelar o reponer -que se llama técnicamente- respecto a esto y si él realiza esa apelación nosotros tenemos estos nuevos antecedentes , que no los teníamos al momento de la investigación y del cierre del sumario", afirmó al respecto.

Más tarde, Balich señaló que era importante aclarar el cómo se hizo la toma de muestra. Sin embargo, la propia Red de Salud UC Christus emitió un comunicado señalando que "la toma de muestra se realizó a domicilio y el ingreso administrativo (episodio) se generó a través de la Unidad de Toma de Muestras de Alcántara de nuestro Laboratorio Clínico".