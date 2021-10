Camila Flores (RN) desliza apoyo a José Antonio Kast: "Sichel ha dicho que no es de derecha"

La diputada afirmó que votará "por un candidato de derecha" y señaló que el abanderado oficialista había dado señales "raras" a los partidos políticos: "Era como si tuviéramos tiña".

La diputada Camila Flores (RN), deslizó su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por sobre el abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel.

Durante una entrevista en Chilevisión, la parlamentaria afirmó que "Sichel nos amenazó a los parlamentarios, dijo 'el que no vote en contra del cuarto retiro, yo no me tomo la foto, los voy a estar vigilando', creo que esas fueron las palabras que él usó bien fuertes desde mi punto de vista. A mí me cayeron bastante mal".

Consultada sobre si votará por Kast, afirmó que "yo voy a votar por un candidato de derecha . Eso voy a hacer yo, saque usted sus conclusiones".

Posteriormente, se le preguntó si cree que Sichel no es un candidato de derecha, ante lo cual afirmó que "él mismo ha dicho que él no se siente de derecha, él lo ha dicho en los debates públicos que han existido, cuando los mismos periodistas lo han interpelado y él ha señalado que no es una persona de derecha ni de centroderecha. Y lo ha dicho públicamente, entonces, no es lo yo no lo crea, es lo que él ha señalado"..

Respecto a su relación con el candidato oficialista señaló que "la verdad es que yo no he conversado con Sebastián Sichel, la verdad es que tampoco ha existido un clima tan fluido con los partidos políticos".

"Vi a Sichel en la sede de RN, me imagino que tratando de dar una señal un poco más clara de que sí se van a considerar a los partidos políticos y que no somos una cosa como... porque antes era muy raro, decían 'no, no queremos nada con los partidos', era como si tuviéramos tiña . Era una cosa bien extraña", sentenció.

Desmarques en RN y la UDI

Las palabras de Flores se producen en un complejo momento para Chile Podemos Más.

Además de la caída en las encuestas de Sebastián Sichel, en las últimas semanas se han producido varios descuelgues de parlamentarios oficialistas que han anunciado su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast.

Uno de ellos fue el diputado Leonidas Romero (RN) quien afirmó que respaldaría al candidato republicano, lo que motivó que el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, solicitara su expulsión del partido.

Desde la UDI han sido menos drásticos con los militantes que no respalden a Sichel, ya que anunciaron que no habrá sanciones.

Desde esta colectividad, en conversación con T13, la diputada Nora Cuevas anunció que votará por José Antonio Kast debido a que "hay cariño y credibilidad".