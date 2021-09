Candidatos presidenciales critican situación legal de Parisi por no pago de pensión alimenticia

El abanderado del Partido de la Gente mantiene una deuda de $207 millones, motivo por el que actualmente pesa una orden de arraigo en su contra y podría ser detenido cuando pise suelo chileno.

Candidatos presidenciales de varios sectores políticos reaccionaron a la situación judicial del abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi.

Un reportaje de T13 reveló que el candidato a La Moneda mantiene una deuda de pensión de alimentos por $207 millones, por lo que se dictaminó una orden de arraigo en su contra, la que habría incumplido en Estados Unidos.

Respecto a su situación, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló que “es absolutamente vergonzoso que cualquier persona esté huyendo de la justicia y que no reconozca el deber básico, que es hacerse cargo de sus hijos e hijas”.

En esa misma línea, sentenció que "no tengo ninguna duda de que la sabiduría del pueblo de Chile no va a permitir que alguien que debe algo tan básico, como la pensión alimenticia de sus hijos, esté en un puesto de esta importancia”.

Palabras similares tuvo el candidato oficialista, Sebastián Sichel, quien afirmó que "si quiere aspirar a ser Presidente de la República y si no ha pagado la pensión de sus hijos, malamente podemos entregarle el cuidado de la nación a alguien que no puede responder lo básico o cumplir con lo básico, que es el cuidado de sus hijos".

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami sostuvo que "es extraño que el candidato esté fuera de Chile en campaña y que no se sepa su fecha de retorno. Este es un tema muy sensible. Con el PRO apoyamos el cuarto retiro porque hay muchas madres que han logrado que los ‘papitos corazón’ paguen por medio de las retenciones, después de años de espera".