Ministro Delgado rechaza llamado de Sebastián Izquierdo a hacer "trampa" en el balotaje

El titular del Interior se refirió al llamado viralizado en redes sociales en que se instaba a objetar todos los votos a favor de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a un llamado realizado por Sebastián Izquierdo (líder del grupo Capitalismo Revolucionario), a "hacer trampa" en la segunda vuelta presidencial que enfrentará a José Antonio Kast y Gabriel Boric.

A través de un video que comenzó a circular en redes sociales, Izquierdo sostuvo que "más importante que defender los votos de Kast, objétenle todos los votos al Boric. Ellos van a hacer trampa, así que, cabros, vayan y hagan trampa . Vayan a ser apoderados de mesa y objétenle todos los votos al Boric y si les toca ser vocales de mesa, también".

Izquierdo había sido formalizado en agosto de 2020 por la Fiscalía Oriente, por los delitos de amenazas y lesiones menos graves, los que ocurrieron en el marco de una marcha por la opción del "Rechazo" de cara al plebiscito constitucional.

Respecto a los dichos del líder de Capitalismo Revolucionario, Delgado señaló que "no he visto el video, pero no es lo mismo objetar que hacer trampa. Objetar es una facultad de un apoderado cuando considera que un voto puede tener una característica para ser objetado".

"Ahora, si hay una estrategia de objetarlos todos, eso seguramente que no va a prosperar. Porque, a diferencia de lo que alguien pueda pensar, existe una estructura. Existen los vocales de mesa, el presidente de mesa, existen las personas que están asesorando las mesas en el momento de conteo de votos", afirmó.