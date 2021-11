Gabriel Boric tras confirmar contagio por COVID-19: "No les miento, estoy muy frustrado"

El candidato de Apruebo Dignidad anunció la elaboración de una lista de contactos estrechos y pidió que "tenemos que ser ultra responsables".

El candidato presidencial Gabriel Boric (CS) reconoció estar "muy frustrado" tras confirmarse su contagio por COVID-19 durante la tarde de este miércoles.

El abanderado de Apruebo Dignidad difundió un video en el que ahondó en la noticia que reveló a través de sus redes sociales, comentando que "después de haber tenido síntomas, un poco de fiebre, me entregaron el resultado de un PCR que me hice a primera hora y desgraciadamente salió positivo, así que estoy con el bicho , pero voy a cumplir de manera muy responsable todos los protocolos de la Seremi".

"Quiero pedirles a todos con quien fuimos contacto estrecho, estamos haciendo una lista muy rigurosa de los últimos días, que sigan todas las medidas necesarias, todo lo que indica la autoridad sanitaria, porque en estos momentos que nos puede tocar a cualquiera, tenemos que ser ultra responsables", complementó el diputado por Magallanes.

Agencia Uno Lee También > Paris por COVID-19 de Boric: “El PCR negativo de los otros candidatos no libera de la cuarentena"

"No dejen de vacunarse y muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de la salud que lo han dado todo en estos meses complicados. Por mi parte, no les miento, estoy muy frustrado porque justo en este momento, en el tramo final de la campaña, pero confío en que si hacemos lo correcto voy a poder estar en las calles de nuevo con ustedes una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria", insistió.

"Y por mientras, en la medida en que me sienta bien, voy a estar participando virtualmente de diferentes actividades y un abrazo gigante a nuestros voluntarios y voluntarias que hoy día más que nunca la campaña física recae en ustedes y no me cabe ninguna duda que la convicción que tenemos por hacer de este un país más justo, más digno para todos y todas, los lleva a movilizarse con mucho cariño. Un abrazo grande y les estaré contando cómo avanza esto", añadió el candidato presidencial.