Daniel Jadue cree que en la ex Concertación “no hay voluntad, ni ganas” para una primaria amplia

El candidato presidencial del Partido Comunista se refirió a una posible primaria presidencial de toda la oposición que, al parecer, va perdiendo fuerza.

El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, aseguró que ve poco probable que se logre acordar una primaria presidencial de toda la oposición. El alcalde de Recoleta dijo que no ve “voluntad”, ni “ganas” en la ex Concertación para que en las primarias del 18 de julio se logre reunir a todos los partidos, desde la Democracia Cristiana (DC) al PC.

"Hemos estado siempre dispuestos a la primaria más amplia posible, pero ya hemos visto de distintos sectores de Unidad Constituyente que no hay voluntad, no hay ganas, porque además, perciben que parece que les sería difícil participar de algo que no pueden ganar", aseguró Daniel Jadue.

Junto a @gabrielboric y @marcelodiazd llamamos a votar por @karina_ol como Gobernadora de Santiago y demandamos urgencia d aprobar #RoyaltyPorDignidad, impuesto a súper ricos y renta básica universal, para resolver esta crisis y mejorar calidad de vida de chilenas y chilenos!

El precandidato comunista participó en una actividad de la candidata a gobernadora del Frente Amplio Karina Oliva, en la que además están los precandidatos presidenciales del sector, Gabriel Boric (Convergencia Social) y Marcelo Díaz.

El mismo alcalde de Recoleta ha dicho públicamente que están abiertos a una primaria de toda la oposición, aunque si no es posible dijo que buscarán encontrar un candidato único de “todos los sectores 'antineoliberales'”.

"Hacer una primaria de los sectores antineoliberales y esperamos que esa realidad se imponga y se logre, porque hay que ofrecerle a este país un proyecto transformador de verdad”, insistió.

Sobre una posible primaria en la que participe la candidata del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, Jadue dijo estar abierto, pese a que Gabriel Boric se ha mostrado en contra de esta idea. “Eso hay que conversarlo; podemos estar disponibles, pero efectivamente, necesitamos compromisos más sólidos, y además, acuerdos programáticos", explicó.

Desde la Democracia Cristiana se han mostrado reacios a un acuerdo con el PC, aunque aún no hay claridad contra quienes competirán los partidos pertenecientes a la ex Concertación. Desde el PPD incluso habían planteado excluir a la DC, mientras que el candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, ha hecho un llamado a una primaria de toda la oposición.

Gabriel Boric declaró que no está disponible para una primaria que excluya al Partido Comunista, como ocurrió en las listas para la Convención Constitucional. “Desde el Frente Amplio tenemos una definición clara: no vamos a participar de una primaria que excluya el Partido Comunista”, aseguró el diputado.