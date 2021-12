Kast y deuda de pensión alimenticia de Parisi: "Estoy seguro de que él no quiere eludir el pago"

También explicó los dichos de su vocera, Macarena Santelices, acerca de las viviendas por 10 o 20 millones de pesos en Chile.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se reunió durante la mañana de este viernes con la Fundación Chilena de la Discapacidad, instancia en la que apuntó –entre otras cosas– a sus similitudes con Franco Parisi de cara a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre .

También explicó los dichos de su vocera, Macarena Santelices, acerca de las viviendas por 10 o 20 millones de pesos en Chile .

Sobre el líder del Partido de la Gente (PDG), comentó que “tenemos políticas públicas bastante similares con Franco Parisi. Disminuir el Estado, combatir el nepotismo, combatir los apitutados, bajar la carga tributaria en la medida de lo posible. Son causas muy comunes que claramente no coinciden con las propuestas públicas de Gabriel Boric”.

Acerca de la posibilidad de que el electorado que optó por Parisi en primera vuelta se incline por él en la decisiva jornada del próximo 19 de diciembre, Kast señaló que “yo estoy haciendo un planteamiento a los votantes de Chile, dentro de los cuales hay un millón de personas que optaron por Franco Parisi”.

El candidato del Partido Republicano también tuvo palabras para la situación que vive Parisi y su deuda por pensión de alimentos.

“Él mismo ha señalado que está en una situación en curso, entonces yo estoy claro que él debe querer solucionar el problema y no han llegado a un acuerdo con su familia, pero yo creo que él tiene clara conciencia de que las pensiones hay que pagarlas y debe estar en eso, supongo, habría que preguntarle a Franco Parisi”, afirmó.

“Yo creo que una persona que saca un millón de votos es alguien que sí es reconocido. Estoy seguro de que él no quiere eludir el pago , sino que quiere ver si el pago es justo o no, al menos es lo que él ha dicho”, agregó.

“Cuando se explica completo, se entiende”

El candidato presidencial también abordó los dichos de su vocera, Macarena Santelices, acerca de las viviendas por 10 o 20 millones de pesos en Chile, argumentando que “cuando se explica completo, se entiende”.

“Nosotros hemos señalado que en Chile hay un déficit habitacional de 700 mil viviendas, esas 700 mil viviendas que hoy día no están para las personas que requieren salir del hacinamiento, salir de los campamentos, hay distintas maneras de llevarlas a la práctica”, comenzó al respecto.

Agencia Uno Lee También > Tras dichos de vocera de Kast: ¿Es posible comprar propiedades de $10 o $20 millones en Chile?

“Nosotros hemos planteado un fondo de tierras o de terrenos para poder construir donde, tanto propiedades fiscales, del Estado, se puedan utilizar para entregar terrenos, como para poder adquirir, y le hemos planteado desafíos incluso al mundo privado para que haga un gran fondo para comprar terrenos y luego poder entregárselos a las personas”, continuó.

En ese sentido, manifestó que “hace muchos años atrás el presidente Frei hizo una política pública que denominó la ‘Operación Sitio’. En esa época no existían los avances y la tecnología que hoy día tenemos, pero la ‘Operación Sitio’ moderna, con adquisición de propiedades, entrega de títulos de dominio, con alcantarillado, con todos los servicios básicos, todo el equipamiento, se le puede entregar a las personas un sitio de entre 200, 250 metros y ahí la persona puede construir”.

“Y esa construcción puede ser en el orden de lo que señala Macarena Santelices. Claramente si usted viene aquí y quiere comprar esta casa, esa casa no tiene ese valor, pero las políticas públicas que nosotros estamos pensando para enfrentar el tema por ejemplo de los campamentos, que es una vida indigna, donde no hay luz, donde no hay alcantarillado, donde no hay cemento, no hay veredas, se pueda enfrentar de una manera distinta y por eso complementando las cosas se puede entender lo que Macarena Santelices dijo”, cerró.