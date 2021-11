Kast por dichos de diputado republicano contra el voto femenino: "Él tendrá que dar una explicación"

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano afirmó que "yo no puedo compartir ese tipo de declaraciones", en relación a los dichos de Johannes Kaiser.

El candidato ganador de la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast, se refirió a la polémica generada por uno de los diputados electos por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien emitió unas declaraciones que se viralizaron en las últimas horas.

El nuevo parlamentario señaló, en una transmisión en vivo, que "lo que pasa es que también tu tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar".

Lee También > Viralizan video donde diputado electo del Partido Republicano cuestiona derecho a voto de mujeres

"Pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Tu realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea ", sentenció Kaiser en el registro.

Respecto a sus dichos, Kast señaló que "no conozco en detalle las declaraciones que me plantean. Tampoco sé si es un video actual. No he visto el video. Entonces, como usted me lo plantea, yo no puedo compartir lo que usted me señala".

"Pero también hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto y cuál es el desarrollo del tema", recalcó.

A su vez, afirmó que "claramente, yo no comparto ninguna de las afirmaciones que usted hace. Yo siempre he dicho que lo que más tenemos que tener es libertad para poder votar, para poder integrar a las personas, que la gente pueda participar democráticamente".