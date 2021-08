Presidente del PC afirma que Apruebo Dignidad iría con dos listas parlamentarias

Guillermo Teillier dijo que existe una lista que se está configurando de parte del Partido Igualdad, y otra que "está por verse, porque se está en conversaciones".

La coalición Apruebo Dignidad está evaluando llevar dos listas de candidatos y candidatas al Parlamento, en las elecciones de noviembre próximo .

Así lo afirmó el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, quien indicó que "hay una lista que se está configurando de parte del Partido Igualdad, y otra que está por verse, porque se está en conversaciones".

Y añadió: "La Federación Regionalista Verde Social, ya tiene tomada la decisión de ir a un acuerdo con el Frente Amplio".

Según recoge El Siglo, Teillier precisó que "estamos en discusión porque queremos establecer bien, coordinar bien, puntos de acuerdo entre el Frente Amplio, que signifique avanzar bien".

Por otra parte, explicó que "hay un partido (de Chile Digno) que ha planteado que no va a apoyar a [Gabriel] Boric [como candidato presidencial de Apruebo Dignidad], eso no es nuevo. Lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos es que se iba a levantar la Lista del Pueblo, y que ese partido, que es el Partido Igualdad, podría hacer una lista con ellos, o con algunos de ellos, porque la Lista del Pueblo no es homogénea".

Frente a este panorama, el dirigente dijo que lo anterior no significa "un rompimiento" en ese conglomerado.

"Chile Digno sigue adelante, y el acuerdo que hay es que cual sea la iniciativa que tome un partido respecto a la candidatura presidencial, Chile Digno se mantiene como un conglomerado que tiene un programa, podrá ser un centro de opinión respecto a la situación política, todo lo que puede hacerse desde la conversación y el intercambio que se lleva adelante ahí".

Finalmente, sobre cuál de los caminos va a tomar el Partido Comunista, si llegar a un acuerdo con el Frente Amplio o seguir el mismo camino del Partido Igualdad, Teillier indicó que "la decisión la tiene que tomar el partido".

"Estamos discutiendo nuestras candidaturas, lo que seguramente está haciendo el Frente Amplio y los otros partidos. Eso tendrá que decidirse en las próximas horas o los próximos días de acuerdo a las conversaciones que se mantengan", cerró.